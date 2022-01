Inter, attesa per gli esami di Correa: c’è pessimismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter in ansia per le condizioni di Joaquim Correa Brutte notizie per l’Inter che all’inizio del match di ieri sera contro l’Empoli ha subito perso Correa a causa di un infortunio. Le prime diagnosi parlano di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra di più se ne saprà quando il 19 nerazzurro si sarà sottoposto ad esami medici anche se in casa nerazzurra prevale il pessimismo. “Se non siamo alla maledizione, poco ci manca. Doveva essere la sua partita, quella per riprendersi l’Inter e dare un nuovo scossone alle gerarchie offensive dei campioni d’Italia. E invece il match di Joaquin Correa è durato meno di centocinquanta secondi. Il tempo di subire una carica da Romagnoli a metà campo, tenerlo sospeso dietro la schiena per ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)in ansia per le condizioni di JoaquimBrutte notizie per l’che all’inizio del match di ieri sera contro l’Empoli ha subito persoa causa di un infortunio. Le prime diagnosi parlano di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra di più se ne saprà quando il 19 nerazzurro si sarà sottoposto admedici anche se in casa nerazzurra prevale il. “Se non siamo alla maledizione, poco ci manca. Doveva essere la sua partita, quella per riprendersi l’e dare un nuovo scossone alle gerarchie offensive dei campioni d’Italia. E invece il match di Joaquinè durato meno di centocinquanta secondi. Il tempo di subire una carica da Romagnoli a metà campo, tenerlo sospeso dietro la schiena per ...

