“Insieme sotto le coperte”. GF Vip, la coppia si lascia andare, senza censure (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo scontri, tentativi di rappacificazione, aerei e urla fuori dalla Casa. Anche parentesi romantici al GF Vip 6. Per due dei concorrenti di questa sesta edizione del reality show di Canale 5 la scorsa è stata una serata molto speciale: sono stati “spediti”nella Love Boat e hanno così avuto la possibilità di trascorrere del tempo da soli, lontani dagli occhi degli altri vipponi. Quindi una cena romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole. Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sotto le coperte nella stanza da letto della Love Boat. Insomma, finalmente lei ha sciolto tutte le riserve nei confronti dell’imprenditore. GF Vip 6, baci e coccole sotto le coperte Ricordiamo infatti che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo scontri, tentativi di rappacificazione, aerei e urla fuori dalla Casa. Anche parentesi romantici al GF Vip 6. Per due dei concorrenti di questa sesta edizione del reality show di Canale 5 la scorsa è stata una serata molto speciale: sono stati “spediti”nella Love Boat e hanno così avuto la possibilità di trascorrere del tempo da soli, lontani dagli occhi degli altri vipponi. Quindi una cena romantica e poi un bagno nella vasca idromassaggio, dove non sono mancati baci appassionati e coccole. Che sono poi proseguite a letto perché le telecamere hanno ripreso Gianmaria Antinolfi e Federica Calemmelenella stanza da letto della Love Boat. Insomma, finalmente lei ha sciolto tutte le riserve nei confronti dell’imprenditore. GF Vip 6, baci e coccoleleRicordiamo infatti che ...

