Inquinano più i mozziconi della plastica, Marevivo presenta i risultati della campagna anti-littering (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ogni anno, solo in Italia, sono 14 miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono nell'ambiente, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge. Secondo l'Unep (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), i mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Ma come arrivano i mozziconi in mare? Proprio attraverso un "piccolo" gesto fatto automaticamente, con disattenzione, e che non viene considerato grave da chi lo compie. Gettati in strada, nei tombini, nelle aree verdi, lungo le spiagge e gli argini dei fiumi, i mozziconi si fanno strada nelle fogne, finendo poi nei fiumi e, alla fine, nei nostri mari, dove rilasciano centinaia di sostanze nocive dannose per gli ...

