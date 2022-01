Inps: nel 2021 autorizzate 2.821,2 milioni di ore di Cig, - 35% (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel 2021 sono state autorizzate complessivamente 2.821,2 milioni di ore, il 35% in meno rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto l'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelsono statecomplessivamente 2.821,2di ore, il 35% in meno rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto l'. Le ore di cassa integrazione ordinariaa ...

Advertising

LavoroDomestico : AUMENTANO GLI UOMINI NEL LAVORO DOMESTICO In molte province del Sud superano il 20% e a Palermo un colf su tre è ma… - fabiopieranton1 : RT @iosonoacqua: 'Il disagio non è solo riconducibile ai #novax (xax).' 'Frange larghissime di popolazione che, angosciate, confuse sulla… - 77swords : RT @INPS_it: È possibile richiedere il #CongedoparentaleCovid per periodi fino al 31 marzo 2022. La domanda è già attiva nel portale dell’I… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps, oltre 400mila cause pendenti contro l'istituto: nel 2020 il 36% vinte… - AlbertoMilano64 : @wireditalia Peccato che l'INPS non sia così efficiente quando la delega la devi presentare di persona, come nel ca… -