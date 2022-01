Innovazione | “Myllennium Award” 2022 | contest per i talenti under 30

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Una miscela di ambizione, intraprendenza e competitività, a cui aggiungere idee, talento e voglia di misurarsi, per emergere con merito. Il ‘mixer’ pronto a shakerare è il, primo premio generazionale in Italia giunto alla sua ottava edizione e dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 18 ei 30 anni. Sarà ancora una volta il merito ad essere al centro del premio, che nella sua storia ha già premiato, con riconoscimenti concreti per il futuro professionale e formativo, ben 235provenienti da tutta Italia. Ilsi articola in 10 sezioni: saggistica ‘Mybook’, startup ‘MyStartup’, giornalismo ‘Myreportage’, opportunità di lavoro e formazione ‘Myjob’, architettura/street art ‘Mycity’, cinema ‘Myframe’, musica ‘Mymusic’, doppia carriera ‘Mysport’, ...

Le 10 categoria in gara Novità del bando 2022 delAward è MyBRICKS, la sezione "ad ... Arte, cultura e creatività rivestono un ruolo decisivo per la sezione MyCITY, dedicata all'...... la rilevanza delle operazioni, leadership, talento, know - how e. Nell'occasione il ... denso di ricordi personali: tra questi il premioAward a Roma, il Premio Cesarini come ...Aperta la call per l'ottava edizione di Myllennium Award 2022, il primo premio generazionale in Italia. In palio premi in denaro e opportunità professionali ...