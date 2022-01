Incubo sotto casa: lei lo rifiuta ma lui la violenta brutalmente dopo averle sfregiato il volto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Guidonia Montecelio. Prima le avances, poi sono arrivate le pretese sempre più irruente. Infine, l’aggressione durante la notte nei confronti di una collega che non aveva accettato il suo spudorato e malsano corteggiamento. Infatti, al termine del lavoro, l’uomo si era presentato imbestialito davanti all’abitazione della vittima, pretendendo che questa soddisfacesse le sue richieste. Leggi anche: Roma. Prima il rapporto sessuale in hotel, poi l’aggressione e la rapina: arrestati 3 algerini Brutale aggressione sessuale a Guidonia Montecelio: fratture e lesioni E proprio questa mattina, gli investigatori del Commissariato Distaccato di P.S. tiburtino hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti del trentunenne G.G., emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale. L’uomo dovrà rispondere dei reati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Guidonia Montecelio. Prima le avances, poi sono arrivate le pretese sempre più irruente. Infine, l’aggressione durante la notte nei confronti di una collega che non aveva accettato il suo spudorato e malsano corteggiamento. Infatti, al termine del lavoro, l’uomo si era presentato imbestialito davanti all’abitazione della vittima, pretendendo che questa soddisfacesse le sue richieste. Leggi anche: Roma. Prima il rapporto sessuale in hotel, poi l’aggressione e la rapina: arrestati 3 algerini Brutale aggressione sessuale a Guidonia Montecelio: fratture e lesioni E proprio questa mattina, gli investigatori del Commissariato Distaccato di P.S. tiburtino hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti del trentunenne G.G., emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale. L’uomo dovrà rispondere dei reati, ...

