"In terapia intensiva". Mino Raiola, mondo del calcio in ansia. Le sue condizioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nelle settimane scorse Mino Raiola, probabilmente il procuratore più potente del calcio mondiale, era stato ricoverato in ospedale per un'operazione in seguito alla quale il suo staff aveva specificato il motivo dell'intervento. "È stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c'è stato nessun intervento d'urgenza". Anche il primario dell'ospedale milanese, Alberto Zangrillo, aveva confermato che l'operazione era stata programmata da tempo. Secondo la BILD, Mino Raiola sarebbe ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Come riportato dal quotidiano tedesco, il noto agente sarebbe ricoverato da diverse settimane per una malattia ai polmoni, anche se ...

