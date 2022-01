In Italia nessuno vuole più fare l’arbitro. Trentalange: «I genitori hanno paura delle violenze in campo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Italia, in cinque anni, sono spariti 4mila arbitri: nel 2016 erano 33 mila, all’inizio di questa stagione ne sono rimasti 29 mila. I dati sono del Corriere della Sera, che ragiona sulle cause della fuga: Covid, certo, e paghe bassissime (si parla di rimborsi di 30 euro a partita, in media, tutto compreso), ma soprattutto, a monte, c’è la paura delle violenze a cui i direttori di gara sono esposti. Lo racconta al quotidiano il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange. «I genitori vengono nelle sezioni e ci dicono: da quando mio figlio arbitra è più sereno, più riflessivo a scuola, più ordinato in casa. E tra di voi ha trovato amici nuovi. Però non possiamo mandarlo nei campi e vivere ogni domenica con il terrore di essere chiamati dal Pronto soccorso». Il CorSera sciorina i dati ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) In, in cinque anni, sono spariti 4mila arbitri: nel 2016 erano 33 mila, all’inizio di questa stagione ne sono rimasti 29 mila. I dati sono del Corriere della Sera, che ragiona sulle cause della fuga: Covid, certo, e paghe bassissime (si parla di rimborsi di 30 euro a partita, in media, tutto compreso), ma soprattutto, a monte, c’è laa cui i direttori di gara sono esposti. Lo racconta al quotidiano il presidente dell’Aia, Alfredo. «Ivengono nelle sezioni e ci dicono: da quando mio figlio arbitra è più sereno, più riflessivo a scuola, più ordinato in casa. E tra di voi ha trovato amici nuovi. Però non possiamo mandarlo nei campi e vivere ogni domenica con il terrore di essere chiamati dal Pronto soccorso». Il CorSera sciorina i dati ...

