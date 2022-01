In Italia 188.797 casi Covid e 385 morti. Il tasso di positività sale al 17% (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - È stabile la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati giovedì 20 gennaio sono 188.797, contro i 192.320 di ieri e soprattutto i 184.615 di giovedì scorso. Con 1.110.266 tamponi, 71mila in meno rispeto alle 24 ore precedenti, tanto che il tasso di positività sale dal 16,3% al 17%. I decessi sono 385 (ieri 380), per un totale di 142.590 vittime dall'inizio dell'epidemia, anche se nel dato di oggi pesano 5 decessi in Campania risalenti a un periodo compreso tra il 7 e il 16 gennaio, e 34 segnalati dalla Sicilia ma risalenti ai giorni scorsi. Tornano ad aumentare le terapie intensive, 10 in più (ieri -27) con 155 ingressi del giorno, e salgono a 1.698, mentre i ricoveri ordinari crescono di 159 unità (ieri +52), 19.659 in tutto. È quanto emerge dal ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - È stabile la curva epidemica in. I nuoviregistrati giovedì 20 gennaio sono 188.797, contro i 192.320 di ieri e soprattutto i 184.615 di giovedì scorso. Con 1.110.266 tamponi, 71mila in meno rispeto alle 24 ore precedenti, tanto che ildidal 16,3% al 17%. I decessi sono 385 (ieri 380), per un totale di 142.590 vittime dall'inizio dell'epidemia, anche se nel dato di oggi pesano 5 decessi in Campania rinti a un periodo compreso tra il 7 e il 16 gennaio, e 34 segnalati dalla Sicilia ma rinti ai giorni scorsi. Tornano ad aumentare le terapie intensive, 10 in più (ieri -27) con 155 ingressi del giorno, e salgono a 1.698, mentre i ricoveri ordinari crescono di 159 unità (ieri +52), 19.659 in tutto. È quanto emerge dal ...

Advertising

sulsitodisimone : In Italia 188.797 casi Covid e 385 morti. Il tasso di positività sale al 17% - Yogaolic : RT @Libero_official: Secondo l'ultimo #bollettino ci sono 188.797 nuovi casi di #Covid e 385 decessi. La regione con il maggior numero dei… - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 188.797 nuovi casi e 385 morti. Ci sono 55mila positivi in più di ieri -… - mauriziocascel1 : RT @Hygbor: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi, i morti sono 385 | Sky TG24 - IlFattoNisseno : Italia, Covid: oggi 188.797 casi e 385 morti, positività sale al 17% -