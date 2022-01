In casa fabbrica abusiva abiti e sigarette di contrabbando: arrestato 49enne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva trasformato il seminterrato della sua abitazione in una fabbrica tessile, tutto abusivamente. E’ così finito in manette un 49enne di Terzigno, arrestato dai Carabinieri della locale stazione e della stazione Forestale “Parco” di Boscoreale. L’uomo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, confezionava abiti in un locale di circa 20 metri quadrati e gli scarti venivano accumulati e smaltiti illecitamente. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche “bionde” di contrabbando. 908 pacchetti, pari a 18160 sigarette prive dei marchi dei Monopoli di Stato che il 49enne nascondeva in casa. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva trasformato il seminterrato della sua abitazione in unatessile, tuttomente. E’ così finito in manette undi Terzigno,dai Carabinieri della locale stazione e della stazione Forestale “Parco” di Boscoreale. L’uomo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, confezionavain un locale di circa 20 metri quadrati e gli scarti venivano accumulati e smaltiti illecitamente. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche “bionde” di. 908 pacchetti, pari a 18160prive dei marchi dei Monopoli di Stato che ilnascondeva in. L’è stato sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio. ...

