In aumento le assunzioni attivate dai datori lavoro privati (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino a ottobre 2021 sono state 5.987.000, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+20%) dovuto alla crescita progressiva iniziata a marzo 2021. L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per le assunzioni in somministrazione e stagionali (+30%), mentre è stato pari al 24% per l’apprendistato e al 18% per contratti a termine e intermittenti; in crescita anche le assunzioni a tempo indeterminato (+11%). Rispetto al 2019 le assunzioni risultano diminuite complessivamente del 7% (sempre con riferimento all’intero periodo gennaio-ottobre). Lo si legge nell’osservatorio sul precariato dell’Inps al mese di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ledaidifino a ottobre 2021 sono state 5.987.000, con unrispetto allo stesso periodo del 2020 (+20%) dovuto alla crescita progressiva iniziata a marzo 2021. L’incremento ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando però più accentuato per lein somministrazione e stagionali (+30%), mentre è stato pari al 24% per l’apprendistato e al 18% per contratti a termine e intermittenti; in crescita anche lea tempo indeterminato (+11%). Rispetto al 2019 lerisultano diminuite complessivamente del 7% (sempre con riferimento all’intero periodo gennaio-ottobre). Lo si legge nell’osservatorio sul precariato dell’Inps al mese di ...

