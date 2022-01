In arrivo il nuovo Dpcm: controlli a campione anche nei luoghi senza obbligo di Green pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) In tutte le attività essenziali dove non è obbligatorio accedere con Green pass verranno previsti comunque controlli a campione. La decisione del governo sarebbe contenuta nella bozza del nuovo Dpcm che il premier Draghi firmerà nelle prossime ore. «La direttiva è stata inserita per garantire che chi accede in quelle attività e servizi esenti dal pass lo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie», spiegano fonti interne al ministero della Salute. «Ad esempio chi va in questura può farlo senza pass per presentare una denuncia ma non per rinnovare il passaporto e chi entra in ipermercato può fare la spesa ma non acquistare i beni non primari». Le nuove direttive entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio. Nel ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) In tutte le attività essenziali dove non è obbligatorio accedere converranno previsti comunque. La decisione del governo sarebbe contenuta nella bozza delche il premier Draghi firmerà nelle prossime ore. «La direttiva è stata inserita per garantire che chi accede in quelle attività e servizi esenti dallo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie», spiegano fonti interne al ministero della Salute. «Ad esempio chi va in questura può farloper presentare una denuncia ma non per rinnovare ilaporto e chi entra in ipermercato può fare la spesa ma non acquistare i beni non primari». Le nuove direttive entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio. Nel ...

