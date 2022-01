Il Venezia ha 14 positivi al Covid. Col nuovo protocollo la partita con l’Inter potrebbe saltare (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter-Venezia, anticipo di sabato alle 18, potrebbe essere la prima partita di Serie A a saltare col nuovo protocollo Covid. Il Venezia infatti ha comunicato che, “oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra”, “Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”, conclude la nota. Con il nuovo protocollo in vigore da ieri, bastano 9 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inter-, anticipo di sabato alle 18,essere la primadi Serie A acol. Ilinfatti ha comunicato che, “oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10tà al19. In totale sono quindi 14 inel gruppo squadra”, “Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dalsanitario”, conclude la nota. Con ilin vigore da ieri, bastano 9 ...

