Il telefono di Draghi Parla con leader e ministri | non vuole farsi bruciare

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La regola è “non ci siamoti” e dunque le telefonate sono “personali”, gli incontri “riservati”. E’ tornato il cappotto alzato, il bavero che nasconde. Lorenzo Guerini è stato ricevuto da Marioed “era solo interlocuzione”. Ma la conversazione più importante, che c’è stata, confermano i leghisti, “resta quella tra Salvini eche ovviamente non confermeranno néné Salvini”. Ildella Lega avrebbe chiesto di fare il ministro delle Infrastrutture e di decidere i prossimi vertici di Snam e Fincantieri. E ci sarebbero telefonate tra il premier e Luigi Di Maio, e poi-Orlando, Meloni-. Berlusconisapere quantimentari faranno il suo nome mentre...

Ultime Notizie dalla rete : telefono Draghi

'Se decide di non candidarsi, può comunicarlo al', spiega, ricapitolando i numeri dell'... SuperMario non molla,torna a tessere la sua tela Fdi ha confermato quindi la sua lealtà, ma '...' Hanno trovato il miosul sito dell'Università qualche tempo fa e l'hanno messo in chat ',... Mario. Ma vittime involontarie dei toni aggressivi dei frequentatori della chat erano ...Un'agenda parallela. Nelle ultime ore il premier incontra ministri riservatamente, telefona a Salvini, ragiona con Di Maio. Le richieste dei partiti sull'eventuale nuovo governo. Il ruolo della Cartab ...''Berlusconi continua a contare le ghiande.'', scherza un big azzurro che ha sentito al telefono Silvio Berlusconi, assicurando che l'operazione scoiattolo sul Quirinale va avanti, eccome. Il Cav è ad ...