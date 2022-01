Il super green pass stronca il turismo: «Migliaia di cancellazioni». L’appello al Parlamento (Di giovedì 20 gennaio 2022) turismo in ginocchio. Il super green pass che dal 1 febbraio in Italia sarà valido solo per sei mesi mentre l’Europa chiede uniformità sui nove mesi «è una anomalia che sta generando Migliaia di cancellazioni e dunque è un danno che si aggiunge al danno, in un momento difficilissimo per il turismo organizzato che a sua volta fa da volano al resto della filiera e ha bisogno di una programmazione di mesi di anticipo». È quanto evidenzia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo Organizzato, parlando con l’Adnkronos in merito alla certificazione verde Covid 19 e alle nuove regole. super green pass, l’allarme di Fto «Questa discrasia sta causando problemi ai turisti in entrata da molte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022)in ginocchio. Ilche dal 1 febbraio in Italia sarà valido solo per sei mesi mentre l’Europa chiede uniformità sui nove mesi «è una anomalia che sta generandodie dunque è un danno che si aggiunge al danno, in un momento difficilissimo per ilorganizzato che a sua volta fa da volano al resto della filiera e ha bisogno di una programmazione di mesi di anticipo». È quanto evidenzia Franco Gattinoni, presidente della FederazioneOrganizzato, parlando con l’Adnkronos in merito alla certificazione verde Covid 19 e alle nuove regole., l’allarme di Fto «Questa discrasia sta causando problemi ai turisti in entrata da molte ...

