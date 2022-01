(Di giovedì 20 gennaio 2022)è il “”. Un’altra star mondiale rischia di restare fuori dai confini australiani perché non vaccinata: stavolta tocca ad undel, appunto. Scrive il Guardian che il ministro della salute federale australiano ha già anticipato che l’11 volte campione del mondo non sarà ammesso nel Oaese se non sarà vaccinato contro il Covid.non ha rivelato pubblicamente il suo status vaccinale ma collezionato varie uscite pubbliche controverse. I miglioriisti del mondo arriveranno in Australia per vari eventi consecutivi della WorldLeague a Victoria’s Bells Beach e Margaret River, neloccidentale, tra marzo e ...

napolista : Il “prossimo #Djokovic” è il mito del surf Kelly Slater: l’Australia non lo fa entrare senza vaccino Il ministro d… - LouosL : @ferrazza Quindi mercoledì prossimo ci sarà Djokovic e così si è sistemato anche la puntata prossima - TiroIgnorante : L'assenza di Djokovic ha aperto a un possibile clamoroso quarto di finale Sonego-Berrettini nella parte alta del ta… - livetennisit : Nick Kyrgios Show! L’australiano fa sempre rumore dentro e fuori dal campo. Parla del Covid e di Novak Djokovic suo… - AndreaLompio53 : C'era il dubbio che gli sponsor del prossimo #RolandGarros permettessero l'ingresso di non vaccinati #COVID al torn… -

Ora, che potrebbe perdere la vetta della classifica mondiale proprio perché non ha potuto raccogliere punti a Melbourne, rischia di saltare anche il Roland Garros ,torneo del ...Come già successo ad altri sportivi, su tutti il n.1 del mondo del tennis Novak, la terra ... Slater - come riporta il 'The Guardian' - potrebbe essere ilgrande nome dello sport a cui ...Jannik Sinner continua a mantenere alta la bandiera italiana all'Australian Open 2022. Il ragazzo altoatesino, testa di serie numero 11 del torneo, ha confermato le buone sensazioni di questo inizio d ...Scatta oggi l’obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano intanto per un cambiamento del sistema dei colori. Secondo la mappa Ecdc, tutta l’Italia e quasi tutta ...