Il postino Del Fante mette il naso nella bolletta di Starace

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Inauguriamo con questo articolo una serie di contributi sui giochi della finanza italiana. Da Generali a Tim, da Poste a Unicredit come si muove l’establishment che conta all’ombra delle fanciulle, della politica, in fiore. di Franco Lodige Nello strano gioco del capitalismo pubblico italiano, oggi le Poste rischiano di diventare la nuova Iri. Certo più efficiente, quotata (il titolo sta andando alla grande, in un anno la sua capitalizzazione è cresciuta del 40 per cento) e con un manager, il renziano Matteo del, che si è permesso di nicchiare all’offerta di Caltagirone, di diventare il suo front man in Generali. Ma andiamo per ordine. Partendo dalla fine. Come ha scritto bene oggi Mf, le sonnacchiose poste vorrebbero comprarsi il 100 per cento di LIS, ossia Lottomatica Italia Servizi, società attiva nel processing per conto terzi ma anche nei servizi di ...