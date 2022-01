Il pass disabili unificato c’è da agosto ma finora resta solo sulla carta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella normativa sul nuovo Cude non manca più nulla: è tutto in vigore da agosto 2021. Ma la banca dati non è stata ancora sperimentata: i test inizieranno solo a febbraio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella normativa sul nuovo Cude non manca più nulla: è tutto in vigore da2021. Ma la banca dati non è stata ancora sperimentata: i test inizierannoa febbraio

Advertising

fisco24_info : Il pass disabili unificato c’è da agosto ma finora resta solo sulla carta: Nella normativa sul nuovo Cude non manca… - capradatrincea : Per poter parcheggiare nel posto degli handicappati propongo di sostituire il tagliando dei disabili con il semplice green pass. - AndreaFerigo : non farà vaccinare la figlia. E’ anche un pericoloso sovversivo, che andava a curare le vittime di guerra nella reg… - dfcaosdomenico : @alfadixit @NicolaPorro Persone che si approfittano di disabili, anziani non hanno coscienza.. Non c'entra niente… - IT_lex : Il pass disabili unificato c’è da agosto ma finora resta solo sulla carta -