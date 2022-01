Il Parlamento Ue approva il Dsa. Rivoluzione tech in vista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro passo in avanti per la regolamentazione europea delle Big tech. Al Parlamento europeo è stato approvato il Digital Services Act (Dsa) a maggioranza schiacciante (530 sì, 78 no, 80 astenuti). Il pacchetto va ad affiancarsi al suo complementare, il Digital Markets Act (Dma), anch’esso passato a Strasburgo a dicembre. Assieme al Dma dovrebbe riscrivere le regole dell’economia digitale, in Ue e anche oltre. Per la danese Christel Schaldemose (Socialisti europei), relatrice principale del Dsa, si tratta di “un’opportunità di creare un nuovo golden standard globale per la regolamentazione tecnologica che ispirerà altri Paesi e regioni”. Altri europarlamentari sono più scettici, notando le difficoltà burocratiche e i problemi operativi che potrebbe causare il Dsa alle piattaforme. Intanto gli Usa, culla delle più grandi aziende Big ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 gennaio 2022) Altro passo in avanti per la regolamentazione europea delle Big. Aleuropeo è statoto il Digital Services Act (Dsa) a maggioranza schiacciante (530 sì, 78 no, 80 astenuti). Il pacchetto va ad affiancarsi al suo complementare, il Digital Markets Act (Dma), anch’esso passato a Strasburgo a dicembre. Assieme al Dma dovrebbe riscrivere le regole dell’economia digitale, in Ue e anche oltre. Per la danese Christel Schaldemose (Socialisti europei), relatrice principale del Dsa, si tratta di “un’opportunità di creare un nuovo golden standard globale per la regolamentazione tecnologica che ispirerà altri Paesi e regioni”. Altri europarlamentari sono più scettici, notando le difficoltà burocratiche e i problemi operativi che potrebbe causare il Dsa alle piattaforme. Intanto gli Usa, culla delle più grandi aziende Big ...

