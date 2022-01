Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 25 gennaio | Dante e Beatrice uniti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Le nuove puntate de Il6, riserveranno moltissime sorprese all’amato pubblico di Rai 1. Stando alle anticipazioni, inerenti alla messa in onda di martedì 252022, Stefania preoccupata per la vita sentimentale di sua figlia, cercherà di intromettersi tra lei e Vittorio Conti, non prendendo minimamente in considerazione i consigli di Armando. Tina affronterà sua madre, e stanca di sentirsi costantemente giudicata, racconterà tutta la verità riguardo quanto è accaduto tra lei e Vittorio Conti. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo appuntamento della soap opera targata Rai Uno. Il6,si aprirà conSarà una puntata molto importante quella de Il ...