Il nuovo rover per Marte avrà il nome della nostra astrofisica italiana | questo l’omaggio dell’ESA

Sarà intitolato all'astrofisica Amalia Ercoli Finzi uno dei due veicoli che saranno utilizzati nella missione ExoMars, che indagherà alla ricerca di tracce di vita passata sul Pianeta Rosso, oltre ad analizzare l'atmosfera e ricercare tracce di acqua nel sottosuolo. Porterà il nome di amalia Ercoli Finzi uno dei due veicoli per la missione ExoMars – ComputerMagazine.itEntra nella seconda fase la missione ExoMars; la prima fase del progetto, portato avanti dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale Russa "Roscosmos", aveva portato alla messa in orbita di una satellite per la mappatura dell'atmosfera, oltre all'atterraggio, purtroppo non riuscito, del veicolo d'atterraggio Schiaparelli. La seconda fase invece prevede un'esplorazione più attiva, con l'atterraggio di un veicolo da esplorazione.

