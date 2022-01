Il No vax Djokovic ha l’80% di una misteriosa azienda che lavora a cure anti Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per il super campione di tennis Novak Djokovic la pandemia è stata l’avversaria più grande. Forse è per questo che si sta impegnando così tanto a trovare una cura contro il Coronavirus che non preveda la somministrazione di un vaccino e «mettere le mani su un altro Grande Slam prima che sia troppo tardi». Secondo quanto riportato da Reuters, il tennista serbo è socio di maggioranza di un’azienda biotecnologica danese, che lavora per sviluppare un farmaco anti-Covid. La «misteriosa società» – come scritto da Forbes – è la QuantBioRes, di cui si sa poco e nulla. La rivista statunitense ha infatti notato come l’ultimo aggiornamento del sito web dell’azienda risalga al luglio del 2020 e non si trovino informazioni sui dipendenti e i rapporti di affari. ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per il super campione di tennis Novakla pandemia è stata l’avversaria più grande. Forse è per questo che si sta impegnando così tanto a trovare una cura contro il Coronavirus che non preveda la somministrazione di un vaccino e «mettere le mani su un altro Grande Slam prima che sia troppo tardi». Secondo quanto riportato da Reuters, il tennista serbo è socio di maggioranza di un’biotecnologica danese, cheper sviluppare un farmaco. La «società» – come scritto da Forbes – è la QuantBioRes, di cui si sa poco e nulla. La rivista statunitense ha infatti notato come l’ultimo aggiornamento del sito web dell’risalga al luglio del 2020 e non si trovino informazioni sui dipendenti e i rapporti di affari. ...

Advertising

ilriformista : Doccia fredda per #Djokovic, il numero uno passa dal sogno del ‘Grande Slam’ all’incubo della non partecipazione al… - news_ravenna : Dopo la polemica Marco Melandri 'corregge il tiro': 'Io il Djokovic italiano? No, sono un free vax'… - _yaoxi_ : Non so. Mi sembra che l’Australia continui a essere messa malino - laregione : Djokovic, espulsione legittima: rischio emulazione per i no-vax - CalcioRepublic : #Australia su espulsione #Djokovic: 'Alimentava sentimento #noVax' -