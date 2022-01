Il neo-presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini sospende la sentenza del Tar sulla “vigile attesa” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le linee guida del Ministero della Salute sulla gestione dei pazienti contagiati dal virus Sars-CoV-2 non vìola alcun diretto dei medici a procedere con le terapie. Questo è, in sintesi, il pensiero del Consiglio di Stato che ha sospeso il pronunciamento del Tar del Lazio che, nei giorni scorsi, aveva bocciato il protocollo del dicastero della Sanità sulla “vigile attesa” (o vigilante attesa). I giudici del Tribunale Amministrativo aveva detto che quelle indicazioni violavano il principio di libertà dei medici che erano vincolati a seguire quelle indicazione per il trattamento domiciliare dei pazienti. Ma la visione del neo-presidente Franco Frattini va in un’altra direzione. vigile ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le linee guida del Ministero della Salutegestione dei pazienti contagiati dal virus Sars-CoV-2 non vìola alcun diretto dei medici a procedere con le terapie. Questo è, in sintesi, il pensiero deldiche ha sospeso il pronunciamento del Tar del Lazio che, nei giorni scorsi, aveva bocciato il protocollo del dicastero della Sanità” (o vigilante). I giudici del Tribunale Amministrativo aveva detto che quelle indicazioni violavano il principio di libertà dei medici che erano vincolati a seguire quelle indicazione per il trattamento domiciliare dei pazienti. Ma la visione del neo-va in un’altra direzione....

