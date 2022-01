Il Napoli punta forte su Tagliafico: la situazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come noto da tempo il ds Giuntoli avrebbe deciso di pescare direttamente in Olanda per rinforzare la fascia sinistra difensiva della squadra partenopea e l’avrebbe fatto mirando a Tagliafico. Tagliafico Ajax Napoli L’Ajax ha aperto alla cessione del terzino argentino ma manca il completo accordo sulla modalità di quest’ultima, la società olandese infatti sarebbe disposta a cedere il giocatore esclusivamente a titolo definito mentre il Napoli vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Il difensore va in scadenza nel 2023 e ha già deciso di lasciare il club, che quindi vorrebbe cederlo subito per incassare circa 6/7 milioni di euro. Attenzione però alle attenzioni del Barcellona e del Chelsea per l’argentino. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come noto da tempo il ds Giuntoli avrebbe deciso di pescare direttamente in Olanda per rinforzare la fascia sinistra difensiva della squadra partenopea e l’avrebbe fatto mirando aAjaxL’Ajax ha aperto alla cessione del terzino argentino ma manca il completo accordo sulla modalità di quest’ultima, la società olandese infatti sarebbe disposta a cedere il giocatore esclusivamente a titolo definito mentre ilvorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Il difensore va in scadenza nel 2023 e ha già deciso di lasciare il club, che quindi vorrebbe cederlo subito per incassare circa 6/7 milioni di euro. Attenzione però alle attenzioni del Barcellona e del Chelsea per l’argentino. Daniele Scrazzolo

