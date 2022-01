Il Napoli non paga l’affitto del Maradona. Simeone: “Debiti per 3,5 milioni, da ADL neppure i biglietti per le scuole” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Napoli non paga l’affitto dello stadio Maradona, il comune mette in mora il club azzurro. La denuncia del consigliere Simeone al sindaco Manfredi. Dal giorno in cui è andata in vigore la nuova convenzione per la gestione dello Stadio Maradona , il patron Aurelio De Laurentiis numero uno della Ssc Napoli non hamai pagato il canone per l’utilizzo dell’impianto che è di poco superiore al milione di euro e ha maturato un debito di 3 milioni e 409mila euro, motivo per cui è scattata la diffida e la messa in mora da parte del Comune. Simeone INVITA IL Napoli HA pagaRE l’affitto DELLO STADIO Maradona Il presidente della Commissione Mobilità Gaetano ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilnondello stadio, il comune mette in mora il club azzurro. La denuncia del consigliereal sindaco Manfredi. Dal giorno in cui è andata in vigore la nuova convenzione per la gestione dello Stadio, il patron Aurelio De Laurentiis numero uno della Sscnon hamaito il canone per l’utilizzo dell’impianto che è di poco superiore al milione di euro e ha maturato un debito di 3e 409mila euro, motivo per cui è scattata la diffida e la messa in mora da parte del Comune.INVITA ILHAREDELLO STADIOIl presidente della Commissione Mobilità Gaetano ...

