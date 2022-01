Il museo Van Gogh si trasforma in un centro di bellezza. La direttrice: “Parrucchieri aperti e gallerie chiuse?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) La creatività è femmina: in Olanda il museo di Van Gogh si trasforma in beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-covid ideata dalla direttrice Emilie Gordenker: “Parrucchieri aperti e musei chiusi? governo incoerente”. In base alle misure anti-covid olandesi, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di Parrucchieri, centri estetici e palestre. Ecco perché le estetiste hanno offerto manicure con con fiori di ciliegio e notti stellate ispirate al maestro olandese. “Una visita al museo è sicura ed altrettanto importante quanto andare in un salone di bellezza, forse di più. Chiediamo al governo solo di essere coerente… stabilire le regole in modo che tutti le capiscano. In questo momento non è ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) La creatività è femmina: in Olanda ildi Vansiin beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-covid ideata dallaEmilie Gordenker: “e musei chiusi? governo incoerente”. In base alle misure anti-covid olandesi, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di, centri estetici e palestre. Ecco perché le estetiste hanno offerto manicure con con fiori di ciliegio e notti stellate ispirate al maestro olandese. “Una visita alè sicura ed altrettanto importante quanto andare in un salone di, forse di più. Chiediamo al governo solo di essere coerente… stabilire le regole in modo che tutti le capiscano. In questo momento non è ...

Ultime Notizie dalla rete : museo Van Covid: Museo Van Gogh si trasforma in beauty center per protesta Sotto lo sguardo di Van Gogh Robyn lucida le unghie a una signora. Un lungo tavolo con smalti e lime sotto gli autoritratti del maestro olandese ha trasformato il Museo Van Gogh di Amsterdam in un salone di bellezza. Lo riporta la Bbc. La direttrice del museo Emilie Gordenker spera che questa protesta, insieme ad altre messe in campo in Olanda, evidenzi ciò che ...

Covid: Regno Unito e Repubblica Ceca allentano le misure restrittive Emilie Gordenker, direttrice del Museo Van Gogh, è perplessa: "Capisco la riapertura delle palestre ma - sapete - si ha bisogno anche di una palestra mentale. E un museo è un luogo dove la gente ...

