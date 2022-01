Il Museo Van Gogh di Amsterdam diventa un salone di bellezza: la manicure si fa tra i quadri, ecco il motivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di Van Gogh Robyn lucida le unghie a una signora. Un lungo tavolo con smalti e lime sotto gli autoritratti del maestro olandese ha trasformato il Museo Van Gogh di Amsterdam in un salone di bellezza. No, non è la scena di una serie tv e nemmeno uno scherzo, ma la protesta messa in campo dalla direttrice del Museo, Emilie Gordenker contro quella che ritiene essere un’incoerenza nella politica del governo olandese per contrastare la pandemia. In base alle misure anti-covid olandesi infatti, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di parrucchieri, centri estetici e palestre. ecco perché l’idea di trasformare il Museo in un centro estetico, con le estetiste che hanno offerto manicure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sotto lo sguardo di VanRobyn lucida le unghie a una signora. Un lungo tavolo con smalti e lime sotto gli autoritratti del maestro olandese ha trasformato ilVandiin undi. No, non è la scena di una serie tv e nemmeno uno scherzo, ma la protesta messa in campo dalla direttrice del, Emilie Gordenker contro quella che ritiene essere un’incoerenza nella politica del governo olandese per contrastare la pandemia. In base alle misure anti-covid olandesi infatti, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di parrucchieri, centri estetici e palestre.perché l’idea di trasformare ilin un centro estetico, con le estetiste che hanno offerto...

