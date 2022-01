Il Milan sogna il grande ritorno: occhi puntati sull’attaccante! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Milan attivo sul mercato, Maldini alle prese per sostituire gli infortunati Kjaer e Tomori, ma non solo. Uno sguardo, il ds rossonero lo da anche in avanti. L’ultima indiscrezione avrebbe del clamoroso, la dirigenza Milanese vorrebbe riportare a casa dopo tanti anni una vecchia conoscenza. Dall’Inghilterra sono certi, è forte l’interesse dei meneghini per l’attaccante dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Aubameyang-Arsenal La concorrenza è folta, tanti i club su di lui, in Italia anche la Juventus ha avanzato interesse. All’estero su tutti PSG e Siviglia. L’idea di riportare a casa l’ex talento della primavera rossonera stuzzica il palato di Paolo Maldini. Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilattivo sul mercato, Maldini alle prese per sostituire gli infortunati Kjaer e Tomori, ma non solo. Uno sguardo, il ds rossonero lo da anche in avanti. L’ultima indiscrezione avrebbe del clamoroso, la dirigenzaese vorrebbe riportare a casa dopo tanti anni una vecchia conoscenza. Dall’Inghilterra sono certi, è forte l’interesse dei meneghini per l’attaccante dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang. Aubameyang-Arsenal La concorrenza è folta, tanti i club su di lui, in Italia anche la Juventus ha avanzato interesse. All’estero su tutti PSG e Siviglia. L’idea di riportare a casa l’ex talento della primavera rossonera stuzzica il palato di Paolo Maldini.

