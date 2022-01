Il Megastadio della Magliana mai realizzato

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “Ho l’impressione che si gioisca poco per cose che danno solo gioia” Correva l’anno 1987 e, in una Italia sempre più centro del mondo calcistico e in procinto di ospitare i campionati mondiali più belli di sempre, una proposta innovativa e futuristica si faceva largo nell’intricato e politico mondo capitolino. Il nuovo stadioRoma, soprannominato, da realizzare nella zona. Un progetto incredibilmente ambizioso, voluto fortemente da un presidente capace di portare i giallorossi, in meno di un decennio, dall’anonimato dei ’70 alla ribalta europea degli ’80. La Roma, per poter sostenere le proprie ambizioni calcistiche, aveva bisogno di un proprio impianto di proprietà. Ci aveva visto lungo l’ingegnere, uomo d’esperienza, proiettato già verso un futuro ...