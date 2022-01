Il “marchio storico” Cinghiale e la forza della provincia tra famiglie artigiane e impresa (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Ambrogino d’oro nel 1971, il premio Europa MEC nel 1972 e il Mercurio d’oro per il primato di qualità nel 1974. Quel “grande pennello” firmato Cinghiale, che resta nella memoria televisiva degli italiani per un riuscito spot popolaresco, ha fatto incetta di riconoscimenti. Sia, appunto, quello da due metri e mezzo che l’imbianchino si portava in bicicletta facendo impazzire il vigile, sia quelli con cui si pittavano le case: prodotto di solido artigianato e industria italiana. Alfredo Boldrini aveva iniziato presto, a sei anni, quando sul carro del padre andava a vendere le scope di saggina nei paesi intorno. Poi con il fratello, negli anni 30, arrivando fino alla costa ligure in bici o treno, vendeva pennelli e scope realizzate artigianalmente da sette donne che lavoravano con la sola forza delle mani. Nel 1945 la svolta, con la fondazione ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Ambrogino d’oro nel 1971, il premio Europa MEC nel 1972 e il Mercurio d’oro per il primato di qualità nel 1974. Quel “grande pennello” firmato, che resta nella memoria televisiva degli italiani per un riuscito spot popolaresco, ha fatto incetta di riconoscimenti. Sia, appunto, quello da due metri e mezzo che l’imbianchino si portava in bicicletta facendo impazzire il vigile, sia quelli con cui si pittavano le case: prodotto di solido artigianato e industria italiana. Alfredo Boldrini aveva iniziato presto, a sei anni, quando sul carro del padre andava a vendere le scope di saggina nei paesi intorno. Poi con il fratello, negli anni 30, arrivando fino alla costa ligure in bici o treno, vendeva pennelli e scope realizzate artigianalmente da sette donne che lavoravano con la soladelle mani. Nel 1945 la svolta, con la fondazione ...

Advertising

Anasazisnc : #REBRANDING: rimettere mano al logo di una azienda per dare nuovo lustro all’immagine istituzionale. Ecco alcuni es… - Rinascente : I tessuti sartoriali firmati #RivoltaCarmignani conquistano le vetrine di #RinascenteRomaTritone: ti aspettiamo in… - nicoyatta : @Zhronne Mi rifiuto di credere che i pachinko siano stati la fortuna di questo marchio storico. Orrore. - Ennebiservice : ?? Siamo specialisti nei ricambi e nelle macchine per pasta ??????? Imperia uno storico marchio di Torino. ?? Abbiamo tu… - Ennebiservice : ?? Siamo specialisti nei ricambi e nelle macchine per pasta ??????? Imperia uno storico marchio di Torino. ?? Abbiamo tu… -