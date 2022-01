Il long covid si porta via Camillo Milli: lavorò con Monicelli e fu il 'presidente della Longobarda' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un'altra vittima di questo maledetto virus L'attore Camillo Milli , 91 anni, è morto a Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un'altra vittima di questo maledetto virus L'attore, 91 anni, è morto a Genova, dove viveva da anni. Ne dà notizia la famiglia. Nato a Milano l'1 agosto 1929, ha debuttato sul grande ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Quando 'Long Covid' assume tutto un altro significato - FernanaBot : @ilReazionario Primo caso di long covid nel mattonismo. - Lala9449 : RT @AStramezzi: Peccato che abbiano tagliato la fine della frase: “i batteri intestinali, come ha dimostrato la letteratura internazionale,… - Massimi54704489 : RT @BeaLorenzin: Come ricorda la società di pediatria è importante vaccinare i bambini per evitare, ad esempio, il long covid che purtropp… - BeaLorenzin : Come ricorda la società di pediatria è importante vaccinare i bambini per evitare, ad esempio, il long covid che p… -