Il grande slam di Djokovic: compra l’80% dell’azienda di cure anti Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) C’è chi già lo accusa di aver fatto una mossa mediatica. Chi addirittura che la sua battaglia contro l’Australia sia servita a far volare il valore delle azioni. Ma la verità è che Novak Djokovic, cacciato da Canberra e escluso dagli Australian Open, ha messo a segno il suo grande slam: mentre il mondo lo accusava di essere un no vax (viva la libertà di scelta ed espressione), lui investiva i suoi soldi in una compagnia danese che lavora per sviluppare un trattamento per le cure del Covid. L’investimento di Djokovic sulle cure anti Covid Altro che negazionista, dunque. Se Nole pensasse che il Covid non esiste forse farebbe a meno di buttare le sue finanze, per quanto cospicue. Il campione, tornato a casa e acclamato ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 gennaio 2022) C’è chi già lo accusa di aver fatto una mossa mediatica. Chi addirittura che la sua battaglia contro l’Australia sia servita a far volare il valore delle azioni. Ma la verità è che Novak, cacciato da Canberra e escluso dagli Australian Open, ha messo a segno il suo: mentre il mondo lo accusava di essere un no vax (viva la libertà di scelta ed espressione), lui investiva i suoi soldi in una compagnia danese che lavora per sviluppare un trattamento per ledel. L’investimento disulleAltro che negazionista, dunque. Se Nole pensasse che ilnon esiste forse farebbe a meno di buttare le sue finanze, per quanto cospicue. Il campione, tornato a casa e acclamato ...

