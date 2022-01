Il Giovane Wallander 2 si unisce alle tante uscite di Netflix a febbraio | le prime foto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il2 sarà uno dei tanti nuovi titoli in arrivo nel mese disu: i nuovi episodi del crime svedese arrivano il 172022, con un nuovo caso per il protagonista interpretato da Adam Pålsson Nell’annunciare Il2 con l’appuntamento diha diffuso leimmagini promozionali della nuova stagione, che forniscono un primo sguardo ai nuovi episodi (6 da cinquanta minuti, come per il primo capitolo) in arrivo tra un mese. Nel cast de Il2, oltre a Pålsson che torna nel ruolo die ai volti principali della prima stagione, si faranno strada due new entry: Tomiwa Edun ...