Il giornalista che ha intervistato Mertens | “È sincero | vuole restare a Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua a far discutere la situazione contrattuale di Dries: il suo contratto è infatti in scadenza l’estate prossima e in tanti chiedono la sua permanenza. La notizia è tornata di attualità oggi dopo l’intervista rilasciata dall’attaccante belga al Corriere dello Sport, in cui ha affermato ancora una volta la sua chiara volontà di. A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, ildel Corriere dello Sport autore della suddetta intervista. Ecco quanto riportato: “via? Il rischio che finisca così è concreto. La mia preoccupazione ieri era quella di riuscire a trasferire sulla carte le esperienze e le espressioni di un ragazzo che nonbluffare. Lui è stato il manifesto dell’assoluta ...