Il Ft su Draghi ci ripensa: "Meglio al Quirinale per portare avanti il suo lavoro" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Financial Times era stato tra i più autorevoli giornali internazionali a sostenere che fosse preferibile, per Mario Draghi e per l'Italia, che il premier restasse a Palazzo Chigi. Una tesi discussa e propugnata solo lo scorso dicembre. Ma l'imminenza delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, al via da lunedì prossimo, ha convinto il quotidiano londinese a un sostanzioso ripensamento. "Uno spostamento alla presidenza sembra il miglior modo per continuare il buon lavoro", spiega il Ft in un editoriale. Che ricostruisce piuttosto nel dettaglio l'intricata partita del Quirinale. "La caccia a un nuovo presidente ha scatenato turbolenze politiche che stanno destabilizzando il governo", si legge nel pezzo. "Alcuni dei 1009 grandi elettori che sceglieranno il nuovo capo dello stato attraverso uno scrutinio ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Financial Times era stato tra i più autorevoli giornali internazionali a sostenere che fosse preferibile, per Marioe per l'Italia, che il premier restasse a Palazzo Chigi. Una tesi discussa e propugnata solo lo scorso dicembre. Ma l'imminenza delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, al via da lunedì prossimo, ha convinto il quotidiano londinese a un sostanziosomento. "Uno spostamento alla presidenza sembra il miglior modo per continuare il buon", spiega il Ft in un editoriale. Che ricostruisce piuttosto nel dettaglio l'intricata partita del. "La caccia a un nuovo presidente ha scatenato turbolenze politiche che stanno destabilizzando il governo", si legge nel pezzo. "Alcuni dei 1009 grandi elettori che sceglieranno il nuovo capo dello stato attraverso uno scrutinio ...

