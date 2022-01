Il dramma della grande artista: rischia di perdere la sua splendida voce? (Di giovedì 20 gennaio 2022) La popolarissima pop star ha ricevuto un avvertimento non indifferente circa gli altissimi rischi di danneggiare le sue corde vocali. Cosa sta succedendo Fra le voci più belle del panorama pop mondiale quella di Adele è, indubbiamente, quasi insuperabile. La cantautrice britannica 33enne sta riscuotendo un successo mondiale incredibile oltre ad essere stata molto apprezzata dalla critica. LEGGI ANCHE => È morto l’attore Gaspard Ulliel: fatale per lui un incidente sulla neve. Ecco chi era la nuova star della Marvel Per tale ragione il suo cachet ha oramai raggiunto livelli altissimi. Nelle sue prossime esibizioni al Caesar Palace a Las Vegas, fissate dal 21 gennaio al 16 aprile, infatti, la star guadagnerà nientepopodimeno che la cifra di 600mila sterline a serata. Ma non è tutto oro quel che luccica. La sua permanenza a ‘Sin City’, infatti, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La popolarissima pop star ha ricevuto un avvertimento non indifferente circa gli altissimi rischi di danneggiare le sue corde vocali. Cosa sta succedendo Fra le voci più belle del panorama pop mondiale quella di Adele è, indubbiamente, quasi insuperabile. La cantautrice britannica 33enne sta riscuotendo un successo mondiale incredibile oltre ad essere stata molto apprezzata dalla critica. LEGGI ANCHE => È morto l’attore Gaspard Ulliel: fatale per lui un incidente sulla neve. Ecco chi era la nuova starMarvel Per tale ragione il suo cachet ha oramai raggiunto livelli altissimi. Nelle sue prossime esibizioni al Caesar Palace a Las Vegas, fissate dal 21 gennaio al 16 aprile, infatti, la star guadagnerà nientepopodimeno che la cifra di 600mila sterline a serata. Ma non è tutto oro quel che luccica. La sua permanenza a ‘Sin City’, infatti, ...

Advertising

Pontifex_it : Molte persone, anche a causa della pandemia, vivono il dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere se… - GattoBelotto : @ItaMonarchici Vi è un solo nome, di sangue blu, adatto per il Quirinale. La Sua elezione risparmierebbe all'Italia… - VeburianChevio : @myrtamerlino Dio santo muoiono uomini tutti i giorni. Muore una donna, DRAMMA NAZZIONALE. E' tempo che gli uomin… - fabio_tringali : RT @RobertoBortone: «Cerca di fuggire dalla casa di riposo calandosi dalla finestra con le lenzuola: muore 90enne». Il dramma di aver chius… - jackfollasb : RT @CinecittaNews: #Alcarràs, l’opera seconda di #CarlaSimón in concorso alla @berlinale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : dramma della Siria: il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per nuova vita Munzir e Mustafa, padre e figlio siriani senza arti a causa della guerra e protagonisti dello scatto 'Hardship of Life' , che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, arriveranno domani sera in Italia per iniziare una nuova ...

Abusi nella chiesa tedesca, Ratzinger sotto accusa Un dramma scandito dalle cifre: sono almeno 497 le vittime, per lo più di sesso maschile, con un'... relativo sia agli anni in cui era arcivescovo di Monaco che a quelli da prefetto della Congregazione ...

RTL 102.5: speciale "Non Stop News" a dieci anni dal dramma della Costa Concordia FM-world Siria: padre e bimbo foto simbolo in Italia per nuova vita padre e figlio siriani senza arti a causa della guerra e protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, arriveranno ...

Munzir e Mustafa in Italia per una nuova vita: mutilati a causa della guerra in Siria La loro immagine, divenuta simbolo del dramma siriano, ha fatto il giro del mondo: i due andranno a vivere a Siena e saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio ...

Munzir e Mustafa, padre e figlio siriani senza arti a causaguerra e protagonisti dello scatto 'Hardship of Life' , che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo delsiriano, arriveranno domani sera in Italia per iniziare una nuova ...Unscandito dalle cifre: sono almeno 497 le vittime, per lo più di sesso maschile, con un'... relativo sia agli anni in cui era arcivescovo di Monaco che a quelli da prefettoCongregazione ...padre e figlio siriani senza arti a causa della guerra e protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano, arriveranno ...La loro immagine, divenuta simbolo del dramma siriano, ha fatto il giro del mondo: i due andranno a vivere a Siena e saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio ...