Il discorso di Macron al Parlamento europeo è un manifesto elettorale per l’Eliseo

«Non è un dibattito nazionale!». La nuova presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha riassunto efficacemente il lungo scambio tra il presidente francese Emmanuel Macron e gli europarlamentari che hanno preso la parola per ribattere al suo discorso in una sessione plenaria durata più di tre ore. Ieri Macron era nell'emiciclo di Strasburgo per inaugurare il semestre di presidenza francese dell'Unione e delineare a grandi linee le priorità che la Francia seguirà in questi mesi. Si è discusso di Europa, certo, ma la campagna elettorale francese è sembrata il vero terreno di scontro: tutte le principali reti televisive nazionali hanno trasmesso il dibattito e poi discusso in studio con opinionisti, inviati e politici, e i quotidiani hanno seguito in tempo reale la discussione ...

