Il dionisismo autodistruttivo di Silvio e il sogno folle dell’ultima impresa

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dionisiaco. Non viene in mente altra definizione che spieghi il fenomenoBerlusconi. Spiace scomodare Nietzsche, ma solo lo spirito dionisiaco che innerva il Cavaliere lo definisce e aiuta a capire l’eterno spiazzamento della sinistra a fronte della sua ingombrante presenza sulla scena politica. Dionisiaca la Discesa in Campo. Dionisiaco il suo rapporto con l’universo femminile. Dionisiaco il trionfo non solo delle elezioni del 1994, ma soprattutto nel referendum di pochi mesi dopo. Nessuno lo ricorda, ma allora l’arma scelta dalla sinistra post comunista di Occhetto, D’Alema e Veltroni per disarmare, impoverendolo, il Cavaliere Nero, fu un incredibile, pazzesco, referendum per impedire la pubblicità, gli spot televisivi all’insegna dello slogan: “Non si interrompe un’emozione!”. Ennesima dimostrazione della incapacità radicata nella gauche di comprendere i ...