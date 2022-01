Il complotto contro l’America serie tv su Rai 3: trama episodi 20 gennaio 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) IL complotto contro l’America trama episodi. Stasera in tv giovedì 20 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Rai 3 la mini serie statunitense targata HBO, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) IL. Stasera in tv giovedì 20va in onda in prima serata su Rai 3 la ministatunitense targata HBO, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli ...

