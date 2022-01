Il Complotto contro l’America: anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai3. Trama (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giovedì 20 gennaio 2022 torna in prima serata su Rai3 la miniserie che continua a raccontare il complicato contesto politico e sociale degli Stati Uniti d’America all’alba degli anni ’40. La serie tv propone oggi sul terzo canale la seconda serata della sua prima stagione a partire dalle 21.20. Il Complotto contro l’America continuerà a mostrare al pubblico l’addentrarsi del colosso statunitense nella storia alternativa della seconda Guerra Mondiale dopo la bagarre elettorale tra il presidente uscente Franklin Delano Roosevelt e il neo eletto repubblicano ed eroe nazionale Charles Lindbergh visto e vissuto sulla propria pelle dalla famiglia ebrea dei Levine. Tutto quello che c’è da sapere sui due nuovi episodi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giovedì 20 gennaio 2022 torna in prima serata sula miniserie che continua a raccontare il complicato contesto politico e sociale degli Stati Uniti d’America all’alba degli anni ’40. La serie tv propone oggi sul terzo canale laseratasua prima stagione a partire dalle 21.20. Ilcontinuerà a mostrare al pubblico l’addentrarsi del colosso statunitense nella storia alternativaGuerra Mondiale dopo la bagarre elettorale tra il presidente uscente Franklin Delano Roosevelt e il neo eletto repubblicano ed eroe nazionale Charles Lindbergh visto e vissuto sulla propria pelle dalla famiglia ebrea dei Levine. Tutto quello che c’è da sapere sui due nuovi episodi ...

