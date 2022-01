“Il Circolo Futurista? Avamposto di cultura amato dal quartiere”. Parla il consigliere municipale Montanini (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen — «Un brutto risveglio quello di stamattina». Questo il commento di Fabrizio Montanini, consigliere comunale Della Lega per il IV Municipio di Roma Capitale, nell’apprendere dello sgombero del Circolo Futurista di Casalbertone. «Una sede che in quasi 15 anni si è sempre distinta dalle altre occupazioni dei centri sociali per atti di solidarietà e cultura duraturi nel tempo e per essere un punto di riferimento del quartiere, stamattina si è vista schierare le forze dell’ordine in assetto antisommossa, con tanto di lacrimogeni e manganelli», spiega Montanini ai microfoni del Primato. «Questo nonostante a Roma esistano da anni decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati finiti sotto i riflettori per spaccio, stupri, delinquenza e morti, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen — «Un brutto risveglio quello di stamattina». Questo il commento di Fabriziocomunale Della Lega per il IV Municipio di Roma Capitale, nell’apprendere dello sgombero deldi Casalbertone. «Una sede che in quasi 15 anni si è sempre distinta dalle altre occupazioni dei centri sociali per atti di solidarietà eduraturi nel tempo e per essere un punto di riferimento del, stamattina si è vista schierare le forze dell’ordine in assetto antisommossa, con tanto di lacrimogeni e manganelli», spiegaai microfoni del Primato. «Questo nonostante a Roma esistano da anni decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati finiti sotto i riflettori per spaccio, stupri, delinquenza e morti, ...

