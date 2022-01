“Il caso Mussolini non è ancora chiuso”: oggi in edicola il nuovo numero del Primato Nazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – L’attesa è finita: da oggi, in tutte le edicole d’Italia, è disponibile il nuovo numero del Primato Nazionale, dedicato a Benito Mussolini. La figura del Duce, però, non viene analizzata da un punto di vista storiografico. Si tratta, al contrario, di spiegare la sua sorprendente vitalità nell’immaginario collettivo degli italiani. Insomma, il «caso M» è più aperto che mai, ed è giunta l’ora di farci i conti. Il Primato Nazionale riapre il caso Mussolini Troppo spesso, infatti, sentiamo parlare di «emergenza fascismo». Non è solo un uso strumentale della memoria storica (aspetto che indubbiamente c’è e rimane). Ma è anche un modo per segnalare, nell’Italia del 2022, la presenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – L’attesa è finita: da, in tutte le edicole d’Italia, è disponibile ildel, dedicato a Benito. La figura del Duce, però, non viene analizzata da un punto di vista storiografico. Si tratta, al contrario, di spiegare la sua sorprendente vitalità nell’immaginario collettivo degli italiani. Insomma, il «M» è più aperto che mai, ed è giunta l’ora di farci i conti. Ilriapre ilTroppo spesso, infatti, sentiamo parlare di «emergenza fascismo». Non è solo un uso strumentale della memoria storica (aspetto che indubbiamente c’è e rimane). Ma è anche un modo per segnalare, nell’Italia del 2022, la presenza ...

