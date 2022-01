Il caso Ian Stewart, Il cervello della moglie morta lo incastra: già condannato per l’omicidio della fidanzata, di nuovo sotto processo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha ammazzato la moglie e, a distanza di anni, la fidanzata. Il caso di Ian Stewart ha elementi imprevedibili come fosse una serie tv crime. L’uomo è stato condannato all’ergastolo per l’uccisione della sua compagna, una scrittrice di libri per ragazzi molto nota, Helen Baily. È il 2012 quando Ian conosce Helen. I due intrecciano una relazione: sono passati due anni dalla morte delle moglie di Ian, Diana, avvenuta nel 2010. La storia tra Ian e la scrittrice va avanti ma la donna ignora di essere una vittima prima ancora di morire: lui la droga con dei sonniferi e punta al patrimonio di lei, 4 milioni di sterline. Nel 2016, Stewart uccide la scrittrice e poi la getta in un pozzo insieme al suo cane. Viene scoperto e processato: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha ammazzato lae, a distanza di anni, la. Ildi Ianha elementi imprevedibili come fosse una serie tv crime. L’uomo è statoall’ergastolo per l’uccisionesua compagna, una scrittrice di libri per ragazzi molto nota, Helen Baily. È il 2012 quando Ian conosce Helen. I due intrecciano una relazione: sono passati due anni dalla morte delledi Ian, Diana, avvenuta nel 2010. La storia tra Ian e la scrittrice va avanti ma la donna ignora di essere una vittima prima ancora di morire: lui la droga con dei sonniferi e punta al patrimonio di lei, 4 milioni di sterline. Nel 2016,uccide la scrittrice e poi la getta in un pozzo insieme al suo cane. Viene scoperto e processato: la ...

