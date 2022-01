“Il Capo Perfetto” | il film di de Aranoa nelle sale UCI | ecco quando

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Continua in 36 multiUCI la rassegna settimanale dedicata aidi qualità. Ilvede Javier Bardem nei panni di un datore di lavoro che cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita privata e lavorativa Lunedì 24 gennaio negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti deidi qualità. Il protagonista di questa settimana è Il, ildiretto da Fernando León dee distribuito da Bim Distribuzione. Ilsi svolge all’interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il...

Ultime Notizie dalla rete : Capo Perfetto

... ma potesse anche ospitare lo stile di vita del 21° secolo" interviene Jonathan Marvel , adel ... "Un luogoper incontrarsi con amici, mangiare alcuni dei nostri classici, ascoltare musica"...... è che il leader, appurato la mancanza di numeri, diventi l'uomo decisivo per l'elezione del... Per realizzare la strategia serve un tempismo. Chi conosce bene l'ex presidente del ...Rocchi ha designato il fischietto torinese solo perchè tre arbitri erano in delegazione a Dubai per uno stage pre-Mondiale ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Sassari (Sassari). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...