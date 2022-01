Il British Medical Journal, chiede il rilascio completo e immediato di tutti i dati relativi ai vaccini e ai trattamenti COVID. (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pubblicato da EventiavversinewsIl British Medical Journal, una delle più antiche riviste di medicina generale al mondo, chiede il rilascio completo e immediato di tutti i dati relativi ai vaccini e ai trattamenti COVID. Il BMJ è una rivista medica settimanale sottoposta a revisione paritaria, pubblicata dal sindacato British Medical Association. Il BMJ ha libertà editoriale dal … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pubblicato da EventiavversinewsIl, una delle più antiche riviste di medicina generale al mondo,ildiaie ai. Il BMJ è una rivista medica settimanale sottoposta a revisione paritaria, pubblicata dal sindacatoAssociation. Il BMJ ha libertà editoriale dal … proviene da Database Italia.

