Il bollettino covid di oggi 20 gennaio 2022: 188.797 nuovi contagi e 385 morti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il bollettino covid di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, registra 188.797 nuovi contagi (con 1.110.266 tamponi, tra molecolari e antigenici) e 385 morti.Frena l'incremento dei contagi (+3%) in Italia, ma i decessi aumentano... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildi, giovedì 20, registra 188.797(con 1.110.266 tamponi, tra molecolari e antigenici) e 385.Frena l'incremento dei(+3%) in Italia, ma i decessi aumentano...

Advertising

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - repubblica : Covid, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti - RobertoTom60 : » Tutta salute: Covid, oggi in Italia 188.797 contagi e 385 morti. Tutte le Regioni rosso scuro in mappa Ecdc: news… - aranciaverde : RT @eziomauro: Covid Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti -