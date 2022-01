Il bagno sensuale di Jessica Selassié conquista Barù

(Di giovedì 20 gennaio 2022)in questo ultimo periodo si è “svegliata” nella casa: a dare una svolta al suo percorso, prima l’ingresso di Alessandro Basciano e poi quello diè intenzionata a giocarsi tutte le sue armi pur di rimanere in casa al Grande Fratello Vip. Da quattro mesi nella casa, adesso è al televoto con in nomination questa settimana Davide Silvestri, Federica e la coppia Urtis-Marini. Venerdì dunque uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Così questo pomeriggio scherzosamente ha dedicato il suoal brillanteseduto da spettatore sullo sgabellino incon accanto Lulù che le suggeriva le mosse. Ad un certo punto alla vista del lato B della principessa anche ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bagno sensuale

Il Sussidiario.net

Giucas Casella sorpreso in"Signorini mi hai fermato l'uovo!"/ "Sono tre giorni che non lo ... PROPOSTA DI MATRIMONIO LIVE AL GF VIP/ "È la terza o la quarta?" Giucas Casella e ilballo ...Unrituale di coppia studiato appositamente per creare un'atmosfera di assoluta intimità è l'Alpine quattro stagioni. Uncaldo rilassante nella tinozza di legno e al termine del ...Sinuosa, spiritosa e senza filtri, l'attrice ci ha già deliziati nel 2022 con quattro foto in costume da manuale e si conferma, di diritto, come la star in bikini preferita dal popolo di Instagram (pe ...Melissa Satta sente la mancanza dell'estate, compensa pubblicando un video in cui si mostra a bordo piscina con tre diversi costumi da bagno.