Il 5G blocca il traffico aereo in America. Ecco perché (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova tecnologia 5G sta causando diversi problemi in Usa, dove peraltro è forte la corrente di pensiero secondo la quale il 5G sia uno degli strumenti di sterminio scelto dalle mai meglio specificate elites di potere. In realtà, quanto sta accadendo non ha nulla a che fare con gli uomini, se non indirettamente. Si registra infatti una vera e propria 'epidemia' di voli cancellati, a causa dei timori delle compagnie aeree circa le possibili interferenze da parte della nuova tecnologia 5G, lanciata da AT&T e Verizon, con i sistemi di bordo dei velivoli con conseguenti rischi per la sicurezza. Le compagnie Finora Emirates, Air India, All Nippon Airlines e Japan Airlines hanno annunciato la cancellazione di alcune rotte in direzione Stati Uniti nonostante la decisione – comunicata ieri da AT&T e Verizon – di rimandare temporaneamente l'entrata in funzione di alcune torri wireless ...

