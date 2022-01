I protagonisti della foto simbolo della guerra in Siria saranno accolti in Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Munzir e Mustafa, padre e figlio originari della Siria senza arti a causa della guerra e protagonisti dello scatto “Hardship of Life” che ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma Siriano, saranno accolti con tutta la famiglia a Siena. L’intera famiglia (composta da padre, madre e tre bambini) verrà accolta – secondo quanto apprende Adnkronos – in un appartamento messo a disposizione dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. “Verranno forniti loro – si legge in una nota dell’Ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi di Siena – il vitto e i pocket money. È già stato individuato anche un mediatore linguistico. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Munzir e Mustafa, padre e figlio originarisenza arti a causadello scatto “Hardship of Life” che ha fatto il giro del mondo diventando immaginedel drammano,con tutta la famiglia a Siena. L’intera famiglia (composta da padre, madre e tre bambini) verrà accolta – secondo quanto apprende Adnkronos – in un appartamento messo a disposizione dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. “Verranno forniti loro – si legge in una nota dell’Ufficio delle comunicazioni socialidiocesi di Siena – il vitto e i pocket money. È già stato individuato anche un mediatore linguistico. ...

