I numeri da primato della campagna vaccinale in Puglia In giornata hanno fatto l'iniezione le famiglie rom del campo di Santa Teresa di Bari (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Puglia è sempre «in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione» dei bambini tra 5 e 11 anni, «con il 43,5» per cento, «17,8 punti sopra la media nazionale che è pari al del 25,7 per cento. Mentre «il 9 per cento ha già ricevuto la seconda dose». Il tasso di copertura delle terze dosi (popolazione dai 12 anni in su), invece, è del «58 per cento». È quanto emerge dal report della Regione diffuso in giornata. Asl Bari «Sono più di 12mila vaccinazioni effettuate in 24ore, oltre 95mila negli ultimi sette giorni- si legge in una nota-. La campagna della Asl continua a produrre numeri elevati per garantire alla popolazione dai 5 anni in poi la massima copertura possibile. Complessivamente sono state erogate sino ad oggi 2 milioni e 750.144 dosi, di cui oltre 1 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 gennaio 2022) Laè sempre «in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione» dei bambini tra 5 e 11 anni, «con il 43,5» per cento, «17,8 punti sopra la media nazionale che è pari al del 25,7 per cento. Mentre «il 9 per cento ha già ricevuto la seconda dose». Il tasso di copertura delle terze dosi (popolazione dai 12 anni in su), invece, è del «58 per cento». È quanto emerge dal reportRegione diffuso in. Asl«Sono più di 12mila vaccinazioni effettuate in 24ore, oltre 95mila negli ultimi sette giorni- si legge in una nota-. LaAsl continua a produrreelevati per garantire alla popolazione dai 5 anni in poi la massima copertura possibile. Complessivamente sono state erogate sino ad oggi 2 milioni e 750.144 dosi, di cui oltre 1 ...

Advertising

Max74725943 : @sunday_ky @ManuelTucci2 @LaVeritaWeb Aggiunga pure 'per andare a lavoro'!A draghi interessa il primato,non la salu… - fedes_06 : aveva proprio ragione Goebbles, basta dirla mille volte una bugia per farla diventare una verità, come ad esempio q… - Valter1801661 : Cala il primato di Pfizer 69%. Nono rapporto al 26/09/2021, manca un quadrimestre, quello più importante e caso str… - LucaRic21703581 : @borghi_claudio Con tutto che hanno taroccato i numeri, i vaccinati hanno sempre il primato di contagi ricoveri decessi - LucaRic21703581 : @ladyonorato Con tutto che sono falsati hanno comunque, i vaccinati, il primato di contagi ricoveri decessi. Pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri primato Campagna Vaccinale, Lacarra (Pd): "Primato della Puglia risultato straordinario" ...campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in un primato che ... la popolazione pugliese è tra le più protette d'Europa, come testimoniano anche i tristi numeri su ...

Vaccinazioni da primato ... In compenso la campagna di protezione dal coronavirus procede a gonfie vele con numeri che ... Puglia da primato anche per quanto concerne le inoculazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni: il 35,5 per ...

Bmw, un 2021 da incorniciare nonostante le difficoltà. Il primato nel premium Il Fatto Quotidiano Arrestato il rapper Baby Gang, l'avvocato a Fanpage.it: “Trattato come nemico pubblico numero uno” Con lui sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sia un ragazzo di 18 anni che un altro rapper, Neima Ezza. A tal proposito l'avvocato spiega a Fanpage.it che Baby Gang è un 'rapper ...

Campagna vaccinale, Lacarra (Pd): primato della Puglia risultato straordinario BARI - “L’irreprensibile lavoro fatto dalla Regione Puglia per l’organizzazione della campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in un primato che ci inorgoglisce ...

...campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in unche ... la popolazione pugliese è tra le più protette d'Europa, come testimoniano anche i tristisu ...... In compenso la campagna di protezione dal coronavirus procede a gonfie vele conche ... Puglia daanche per quanto concerne le inoculazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni: il 35,5 per ...Con lui sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sia un ragazzo di 18 anni che un altro rapper, Neima Ezza. A tal proposito l'avvocato spiega a Fanpage.it che Baby Gang è un 'rapper ...BARI - “L’irreprensibile lavoro fatto dalla Regione Puglia per l’organizzazione della campagna vaccinale e il grande senso civico dei pugliesi non poteva che tradursi in un primato che ci inorgoglisce ...